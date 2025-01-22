Госуправление делают цифровым

До конца года все российские регионы подключатся к федеральной цифровой системе госуправления.

В Правительстве РФ прошла презентация «дашборда губернатора» — цифровой аналитической панели управления регионом. Нижегородская область стала первым субъектом Российской Федерации, где запущена в эксплуатацию такая система. До 1 апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года — во все оставшиеся, сообщила пресс-служба кабмина.

Аналитическая панель отображает данные из интегрированных государственных информационных систем, связанные с результатами деятельности региона, что позволяет повышать качество управленческих решений. На «дашборде губернатора» представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром:

— работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами;

— исполнение федерального и регионального бюджетов;

— реализация национальных проектов;

— сведения о выполнении планов строительства в регионе (школ, больниц, детских садов и т. д.);

— работа с обращениями граждан;

— федеральные рейтинги и др.

Дашборд — часть цифровой системы госуправления, которая применяется на федеральном уровне. В прошлом году к системе были подключены руководители федеральных министерств и ведомств. В текущем году началось подключение российских регионов.

«Задача системы дашбордов — это, во-первых, создание единого информационного пространства, в котором работают федеральные и региональные власти. А во-вторых, повышение качества управленческих решений за счет цифровой системы, которая позволяет в режиме реального времени контролировать реализацию всех мероприятий и предотвращать риски их невыполнения», — объяснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Прототип дашборда разработан на базе государственной автоматизированной системы «Управление», с помощью которой обеспечивается мониторинг деятельности Правительства, реализации нацпроектов, госпрограмм и достижения национальных целей развития страны. Цифровая панель интегрирована с системой электронного документооборота и содержит 15 разделов, которые включают 100 федеральных и 22 региональных показателя.