Дома в балке Бермана заливает непонятной жижей

Жители поселка СНТ «Эллада» на Монастырском шоссе в балке Бермана, бьют тревогу по поводу заливающей их земельные участки глинообразной жидкости. Что именно течет с соседней территории за забором, они определить не могут, но опасаются, что это какие-то отходы.

Жидкость течет по улицам, просачивается под ворота, затапливает дворы. Светлана, жительница одного из домов, показала «Севастопольской газете» свой участок, покрытый слоем то ли глины, то ли отходов от производства цемента. Говорит, что участок купили совсем недавно, три дня назад заселились. Тогда еще никакого затопления не было, а тут как прорвало!

— Это еще после уборки, — показывает она рукой на залитый жижей двор своего дома.

Прорвало явно с соседней территории, что огорожена забором. На кадастровой карте она значится, как «земли обеспечения обороны и безопасности».

Свалка в балке

Проблемы у жителей «Эллады» начались несколько лет назад, когда на соседнюю территорию стали свозить строительный мусор и грунт со стройки Нового Херсонеса. Возили днем и ночью, в результате на участке выросли целые терриконы строительного мусора. Теперь по этим мусорным горам зловещими языками стекает непонятная жижа прямо во дворы.

В 2022 году жители поселка через социальные сети обратились в Севприроднадзор. Те свалку заметили и даже пообещали взять на контроль. Правда, с оговоркой, что наказать нарушителей не могут из-за принадлежности участка федеральному ведомству. По факту, за прошедшие два года ситуация не только не изменилась, а усугубилась.

Жители «Эллады» расценивают происходящее, как экологическую катастрофу с непрогнозируемыми последствиями для себя и всей балки Бермана. Они снова взывают в соцсетях к Севприроднадзору, городским властям, СМИ. Просят обратить внимание и остановить уничтожение балки.

«Севастопольская газета» написала информационные запросы о проблеме в соответствующие инстанции. Должны же они отреагировать!