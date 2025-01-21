Задержан при попытке получить 50 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего жителя Евпатории по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали при получении 50 млн рублей от своего знакомого за прекращение проверок в отношении бизнеса.

«Установлено, что мужчина за денежное вознаграждение пообещал своему знакомому, являющемуся владельцем одного из спортивных клубов, решить вопрос о прекращении проверок деятельности возглавляемой им спортивной организации, а также о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенные им правонарушения. При этом фактической возможности оказывать какое-либо влияние на принятие указанных решений он не имел. Злоумышленник задержан с поличным сотрудниками отдела в Евпатории УФСБ при получении денежных средств в размере 50 млн рублей», — сообщили в УФСБ России по Республике Крым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.