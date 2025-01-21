Создадут молодежное правительство

На заседании правительства Севастополя 20 января принято решение создать еще и молодежное правительство города.

Из доклада руководителя управления по делам молодежи Марины Слонченко следует, что цель такой инициативы — вовлечение молодых в социально-активную деятельность, к решению социально-экономических вопросов и участию в реализации направлений молодежной политики. Войти в состав такого правительства можно по конкурсу, при условии, что соискателям — от 14 до 35 лет включительно.

Конкурс проведут с 30 января по 10 марта, а до 31 марта соберут первое заседание нового органа.

— Честолюбивые дублеры. Усиливаем кадровый резерв. Это будут люди, которые будут непосредственно взаимодействовать с членами правительства по тому и иному направлению, плотно стажироваться на принципах наставничества, — поддержал инициативу глава города.

Чем именно будут заниматься члены молодежного правительства, на заседании не объяснили.