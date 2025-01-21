Штатную численность работников государственных учреждений увеличили

Штат сотрудников госучреждений, содержащихся за счет бюджета города, увеличили на 127,5 единиц. Постановление об этом приняли 20 января на заседании правительства Севастополя.

Изменения объяснили вводом в эксплуатацию новых образовательных и спортивных учреждений: корпуса начальной школы №54, детского сада на ул.Горпищенко, 111 и модульного спортивного зала на ул.Симонка, 53.

Согласно принятому документу, предельная штатная численность работников государственных учреждений, содержащихся за счет бюджета Севастополя, составляет 23 016,49 единицы.

Самым многочисленным является департамент образования и науки. Его предельная штатная численность составляет 14 183,41 единицы. На втором месте — департамент здравоохранения – 2 144,5 штатные единицы, на третьем — департамент культуры (1952,33 единицы).