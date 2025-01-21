Просадку асфальта на Рыбацком причале обещают устранить в феврале

Тему просевшего асфальта на улице Рыбацкий причал была поднята в социальных сетях, после чего 20 января ее обсудили на заседании правительства Севастополя.

— Уже обследовали, устраним. gросела дорога, оперативно отработаем, — отреагировал и.о.заместителя губернатора П.Иено.

По его словам, капитальный ремонт дороги выполнялся в 2018 году. На этом участке уже было одно проседание, которое устранили по гарантии.

— Сейчас выехали, обследовали, в феврале все сделаем, — пообещал П.Иено.

Ремонт Рыбацкого причала выполняла АО «Севдорстрой», дорогу вдоль восточного берега бухты Стрелецкой сдали летом 2018 года.