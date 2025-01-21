Перемещать рекламные конструкции будут по решению комиссии

Межведомственная комиссия будет принимать решение о перемещении рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города. Такое постановление принято 20 января на заседании правительства Севастополя.

Как пояснила и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, постановлением предусмотрено создание правительством Севастополя коллегиального органа, уполномоченного на определение конкретного места, на которое может быть перемещена рекламная конструкция в случае невозможности ее установки в месте размещения, указанном в схеме, а также срока, на который осуществляется такое перемещение. Одной из причин такого перемещения вправо-влево названы дорожные работы.

— Это будет рассматриваться комиссионно и выдаваться разрешение победившему в конкурсе оператору, — уточнил глава города.

В Севастополе в середине ноября 2024 года на торгах разыграли право заключения договоров на установку и эксплуатацию более трех сотен рекламных конструкций. Общая стоимость всех 32 лотов приближалась к 20 миллионам рублей, а итоговая цена по сравнению с первоначальной выросла в 52 раза!

В результате торгов почти все места под рекламные конструкции достались одной фирме — ООО «Восток-Медиа», конкурентам ушли лишь три лота.