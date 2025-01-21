Памятник Третьему бастиону и Матросу Игнатию Шевченко ремонтировали в 2009 году

Пребывающий ныне в запустении мемориальный комплекс на Третье бастионе и памятник Матросу Шевченко последний раз ремонтировали 15 лет назад.

В Севастополе 20 января вспомнили о герое первой обороны Игнатии Шевченко, в связи с 170-летием со дня его гибели. В Нахимовском районе установлен памятник этому народному герою. Монумент находится перед памятником защитникам Третьего бастиона города, однако нынешнее состояние обоих иначе, чем печальным, не назвать. Между тем, Музей обороны Севастополя 20 января опубликовал на своем сайте фотографии, на которых оба памятника выглядят вполне пристойно. Значит, реконструкция все-таки была, но когда?

В Музее обороны на этот вопрос отвечать не стали, однако «Севастопольской газете» удалось выяснить, что последний раз памятники приводили в порядок в 2009 году, в рамках подготовки к 155-летию первой обороны Севастополя.

Тогда восстановить памятник администрации Нахимовского района помогло севастопольское предприятие ОАО «Спецремстрой», группа предпринимателей-транспортников, работники 13-го флотского судоремонтного завода. Последние восстановили входные ворота.

Навести порядок на объекте помогали и военнослужащие, и учащиеся расположенной рядом школы №16.

На вопрос музейным работникам, планируется ли очередная реконструкция памятников, был получен ответ, что у музея такой информации нет.