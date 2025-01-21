Дело экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова о растрате и хищениях передали в суд

Материалы дела против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова поступили в Хамовнический суд Москвы. Речь идет о выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

В Хамовнический районный суд Москвы поступили материалы дела против бывшего замглавы Минобороны Т.Иванова и его бывшего подчиненного А.Филатова, экс-гендиректора подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика», им инкриминируют растрату и отмывание денег.

Материалы в суде были зарегистрированы 17 января. Т.Иванову и А.Филатову вменяют растрату и отмывание денежных средств. Фигуранты находятся в СИЗО, их счета и активы арестованы. Свою вину они отрицают.

В отношении Т.Иванова расследуется три уголовных дела. В одном речь идет о растрате более 205 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. После этих сделок Т.Иванов принял решение о покупке третьего судна ("Амбал"), которое эксплуатируется в Калининграде. Фигурантами дела являются также А.Филатов и топ-менеджер банка "Интеркоммерц" Феликс Нойберг, гражданин Германии. Оба объявлены в международный розыск.

Второе дело связано с растратой свыше 3,2 миллиарда рублей банка "Интеркоммерц". По нему, помимо Т.Иванова, проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский. В рамках этих дел потерпевшая сторона заявила гражданские иски на сумму ущерба, установленного в ходе предварительного следствия.

Третье дело — по обвинению Т.Иванова в получении взятки в сумме 1,185 миллиарда рублей. По тому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Счета и активы всех троих арестованы в рамках обеспечительных мер.

О задержании Т.Иванова стало известно 23 апреля 2024 года. На следующий день его арестовали. Т.Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. По версии следствия, он вступал в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. 20 июня Т.Иванов был отстранен от должности.