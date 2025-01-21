Бродячими собаками будут заниматься ветеринарная служба и общественники

Документы, полномочия, а также технику для отлова и дальнейшего содержания бездомных собак ГБУ «Парки и скверы» передаст городской ветеринарной службе и общественным организациям.

Решение продиктовано недавним резонансным случаем нападения на ребенка бродячей собаки в СНТ «Сапун-гора». За расследование происшествия взялся Следственный комитет РФ, после чего 20 января вопрос обсудили на заседании правительства Севастополя.

По словам губернатора Михаила Развожаева, жесткие меры, которые предлагает федеральное законодательство, город предпринимать не готов.

— Есть вариант более системно заниматься по линии ветеринарной службы. Должен быть один ответственный за весь процесс, который сегодня оговорен. Тогда эти полномочия вместе с необходимыми ставками, техникой передаем в ветеринарную службу, которая будет отвечать за все, что связано с бездомными животными: от их изъятия, лечения и приведения в порядок до дальнейшего наблюдения. У нас выпадает ситуация, связанная с приютом, который городу строить очень дорого, — оценил возможности глава города. Он также вспомнил об инициативах общественников.

— Будем работать по линии общественных организаций, как мы и договаривались. Обсудим на этой неделе, какую помощь и содействие можем оказать, — продолжил М.Развожаев.

Он также сказал, что после отлова и стерилизации собак будут передавать не в естественную среду, а в приемники общественников, чтобы животные были под присмотром. По мнению губернатора, вопрос для города сложный, решать его надо, поскольку ситуация имеет тенденцию к ухудшению.