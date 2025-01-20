Заключены контракты на газификации севастопольской зоны ЮБК

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» в конце 2024 года заключила два контракта на газификацию сел Байдарской долины и ЮБК — пятую и шестую очереди.

Работы планируют выполнять в два этапа. Первый — до мая — включает в себя разработку проектной документации. Второй — непосредственно строительно-монтажные работы и ввод в объектов эксплуатацию, — до ноября 2026.

Строительство магистрального газопровода пятой очереди, протяженностью 12,57 км, доверили московской компании ООО «Миртек». Цена контракта — 347 миллионов рублей.

Подрядчиком шестой очереди, длиной 9,12 км, назначили севастопольское ООО «Байдарбетон-плюс». Стоимость контракта 187 миллионов рублей.

Согласно техническому зданию подрядчики должны осуществить прокладку линейной сети газоснабжения высокого давления II категории с сооружением зданий газорегуляторных пунктов (ПРГ) для снижения давления газа на каждой из очередей газопровода с выходом газопровода низкого давления для газификации населенных пунктов (н.п.). Кроме этого для подачи газа на ЮБК необходимо дополнительно оборудовать ПРГ выходом для газопровода среднего давления.

Для обеих компаний обеспечен аванс в половину стоимости контракта.