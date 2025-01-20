Виноградники паспортизируют

Инвентаризация виноградников с 1 марта 2025 года пройдет по новому порядку и будет обязательной для всех виноградарей и виноделов страны. Ее задача — оценить соответствие данных федерального реестра виноградных насаждений их фактическому состоянию.

Как прозвучало на ноябрьском (2024 года) стратегическом винодельческом форуме «От законодательства к практике винного рынка», развитие отрасли в стране хотят перевести на язык статистики.

«На данный момент объем государственной поддержки в виде ассигнований из федерального бюджета составляет 3,5 млрд рублей, в программу включено более 330 виноградарей и виноделов. В 2025 году объем программы будет увеличен до более чем 4 млрд рублей, и планируется заложить свыше 6000 га новых виноградников», — отметила в ходе заседания заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина.

Одним из важнейших направлений работы на 2025 год, должна стать паспортизация виноградников, которая начнется в марте 2025 года и будет проводиться Россельхознадзором на регулярной основе с интервалом в два года.

Основными винодельческими регионами России названы Дагестан, Краснодарский край и Крым.