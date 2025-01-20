В СНТ «Сапун-гора» мальчика покусали собаки

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Севастополе.

В соцсети появилось сообщение, что 17 января стая собак набросилась на восьмилетнего мальчика возле дома на территории ТСН «Сапун-гора». Ребенок получил укусы руки и ноги. На помощь ему пришел неравнодушный прохожий, отогнавший агрессивных животных. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В следкоме по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в информационном центре СК России.