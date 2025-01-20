Региональные выплаты контрактникам увеличили на 100 тысяч рублей
С 1 января единовременную региональную выплату военнослужащим, заключающим контракт с ВС РФ на участие в СВО, увеличат еще на 100 тысяч рублей, доведя ее до 500 тысяч рублей. Постановление об этом было принято 20 января на заседании городского правительства.
— Мы тут обсуждали возможность, приняли решение, что с 1 января мы региональную выплату увеличим до 500 тысяч. Прошу скорректировать, сохранив прежние выплаты за 2024 год. Ситуация меняется, мы посмотрели по бюджету, есть возможность дополнительно усилить эту поддержку, — прокомментировал принятие документа губернатор Михаил Развожаев.
Прежняя единовременная региональная выплата составляла 400 тысяч рублей.