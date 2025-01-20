Памятники на Третьем бастионе нужно вернуть из забвения

На это в очередной раз обратил внимание заместитель председателя совета ветеранов-подводников Федор Берсенев.

— Вчера проходил мимо памятника защитникам Третьего бастиона и ужаснулся, в каком упадке он находится, — поделился он с «Севастопольской газетой».

Особенно расстроило Ф.Берсенева, что напротив памятника расположена средняя школа №16, и ученики каждый день видят свидетельства пренебрежительного отношения к героической истории города.

— Помню, когда я учился в школе, нас регулярно водили на экскурсии по бастионам, рассказывали о подвигах его защитников. Теперь об этом и речи не идет. Да и показывать то, что осталось от прежде величественных сооружений, откровенно стыдно. Получается, что новые памятники за миллионы устанавливаем, а за старыми не ухаживаем, — поделился Ф. Берсенев.

Крупнейший из всех бастионов

Памятник на Третьем бастионе — крупнейший из всех монументов, установленных на бастионах. Отсюда начинались все вылазки в расположение неприятеля, и это героическое укрепление, несмотря на два ожесточенных штурма, англичане так и не смогли взять.

В основании памятника была встроена каменная чаша фонтана. Вода в нее лилась из скульптурного украшения в виде львиной головы. Фонтан окружен подпорными стенами, поддерживающие пандусы, по которым можно подойти к обелиску, увенчанному орлом.

На памятнике и по сей день читается надпись «Участникам вылазок 1854-1855», там же — перечень вылазок из осажденного города. Немаловажно вспомнить, что проект памятника разработан архитектором А.М.Вейзеном, инженерами Ф.Еранцевым и Г.Долиным. Правда, после он был переработан и дополнен инженером О.Энбергом и утвержден в 1903 году. Интересно, что что после всех доработок высота памятника сократилась на пятую часть.

Во время войны памятник и сквер фактически были уничтожены, повреждены пандусы и фонтан. В 1975 году памятник своими силами восстановили рабочие Севморзавода.

С тех пор прошло полвека...

Первый памятник матросу

Возмущен Ф.Берсенев и состоянием памятника матросу Игнатию Шевченко. Как раз в январе исполняется 170 лет со дня гибели этого героя. Это произошло в ночь на 20 января 1855 года. Во время одной из вылазок в районе Четвертого бастиона И.Шевченко заслонил собой командира, что засвидетельствовано в приказе главнокомандующего русской армией А.Меншикова.

Вся Россия узнала о подвиге И.Шевченко. Клич о сборе средств на памятник героическому матросу был брошен в Ростове, куда и стали стекаться народные пожертвования. После того, как собрали 1849 рублей 30 копеек, проект памятника заказали академику М.О.Микешину.

Но вот беда — по его подсчетам, на создание памятника недоставало 800 рублей. Решение предложил резчик Николаевского Адмиралтейства Юдин: по рисункам художника он безвозмездно вырезал из дерева модель бюста. После этого в литейной мастерской Адмиралтейства из трофейных пушек, захваченных в русско-турецкую войну 1828-1829 годов, отлили бюст И.Щевченко. В августе 1874 года его установили у флотских казарм в Николаеве, и он стал первым памятником матросу в России.

К 50-летию первой обороны было решено перенести памятник в Севастополь, однако он также был разрушен во время войны. Новый соорудили по проекту скульптора А.Р.Сухой и архитектора Э.В.Кекушева на территории бывшего 3-го бастиона, откуда И.Шевченко шагнул в бессмертие. Существующий монумент отличается от того, что разработал академик М.О.Микешиным. Но ведь сейчас речь не об этом, а о забвении истории, которая составляет соль севастопольской земли.