Нормативы накопления мусора будут увеличивать

Жители Севастополя платят за вывоз мусора в соответствии с количеством проживающих. Но городские власти хотят изменить этот порядок.

Проект постановления правительства Севастополя «О нормах накопления твердых коммунальных отходов на территории города Севастополя» прошел процесс публичных онлайн консультаций. По его результатам не было представлено ни одного замечания или предложения. Ранее документ прошел оценку регулирующего воздействия.

По мнению разработчиков проекта постановления, внесение изменений в нормы накопления ТКО — давно назревшая мера.

Основное изменение коснется жителей частных домов. Сейчас за вывоз мусора они платят по числу проживающих, а предложено нормы накопления считать от площади дома.

Кроме этого для многоквартирных домов нормы предлагают повысить на 10%, для садовых товариществ — на 14%.