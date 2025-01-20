Морской песок с мазутом можно использовать в дорожном строительстве

Использование песка и гальки с мазутом, которые были собраны с черноморских пляжей после разлива нефтепродуктов, для изготовления дорожных покрытий возможно, так как после предварительной обработки материал не будет представлять опасности.

Об этом сообщила ТАСС заведующий кафедрой «Техногенная безопасность и метрология» Севастопольского госуниверситета, кандидат технических наук Лариса Ничкова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что обсуждается вариант, чтобы вывезенные с пляжей грунт и галька с фрагментами мазута перерабатывались и обеззараживались таким образом, чтобы использовать их для строительства дорог.

«Этот грунт, галька и щебень — ресурс, и ресурс довольно ценный. С одной стороны, в Крыму есть предприятия, которые занимаются переработкой, а не просто захоронением отходов нефтепродуктов. С другой стороны, какой смысл захоранивать ценный ресурс, если его можно использовать с пользой? Действительно, существуют технологии, которые позволяют обработать загрязненный мазутом грунт таким образом, чтобы он стал сырьем для дорожных покрытий — и оно будет в целом безопасно», — добавила собеседница агентства.

Л.Ничкова отметила, что в Севастополе объем загрязненного грунта не так велик, и он не займет большой доли в общем объеме дорожного покрытия. Но подобные технологии можно применить и в других регионах, например, в Краснодарском крае, где всегда активно ведется строительство дорог.

Морской песок не рекомендуется использовать в строительстве, так как содержащаяся в нем соль может вызывать коррозию металлических конструкций.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Они перевозили 9,2 тысяч т мазута. В акватории произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. Загрязнение коснулось побережья Крыма и Краснодарского края в Черном море, а также побережья Азовского моря.