Менеджер маркетплейса оказался мошенником

Так, в ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 79-летняя женщина с заявлением, что стала жертвой мошенников. Около двух месяцев назад в интернете она увидела рекламу с предложением легкого дополнительного заработка и позвонила по указанному номеру.

Неизвестный мужской голос представился Борисом и пообещал легкий доход. Женщина должна зарегистрироваться на сайте популярного маркетплейса и периодически отправлять деньги на продиктованные ими счета. Средства вернутся на счет в ее личный кабинет с прибавкой за каждую операцию.

Спустя пару месяцев, «заработав» 330 тысяч рублей под началом личного «менеджера» маркетплейса, женщина захотела их вывести. Однако мошенники сообщили, что перед этим следует пригласить на онлайн-площадку нового сотрудника, который заменит ее и внесет 86 тысяч рублей. Женщина согласилась с условиями аферистов и привела в ловушку свою подругу. Однако «заработанные» деньги так и не пришли на ее банковский счет. Сумма ущерба составила более 190 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Полиция Севастополя призывает граждан очень внимательно относиться к предложениям дополнительного дохода. Перед тем как вступить в финансовые отношения, найдите информацию о компании или человеке в интернете. Проверьте отзывы и убедитесь, что это не мошенники.

Если вам предлагают слишком высокую прибыль за короткий срок без особых усилий, это, скорее всего, мошенничество.

Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.