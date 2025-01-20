Лишь 60% жителей Севастополя — избиратели

За 10 лет нахождения Севастополя в России население города увеличилось на 40%, а количество избирателей — почему-то лишь на десятую часть.

При проведении референдума о возвращении в Россию 16 марта 2014 года Севастопольская городская комиссия по проведению референдума учитывала наличие в городе 306 258 избирателей, что соответствовало 77,87% от количества жителей. К 2024 году жителей по данным Крымстата стало 561 374, а избирателей из них лишь 59,73% — 335 295 человек.

— Почему количество избирателей выросло непропорционально количеству жителей? — такой вопрос «Севастопольская газета» адресовала председателю Севгоризбиркома Нине Фаустовой.

— Мы основываемся на данных о гражданах, которые имеют постоянную прописку в городе. Если же человек приехал и уехал, получил временную регистрацию по месту пребывания или не встал на учет, его мы не учитываем, так как такие избиратели включены в списки избирателей там, где они имеют постоянную регистрацию по месту жительства — объяснила Н. Фаустова.

Также объясняет ситуацию и Центральная избирательная комиссия: «Разница данных о численности избирателей, опубликованных избирательной комиссией субъекта РФ, и данных Росстата о численности населения обусловлена различием категорий учитываемых лиц, а также различием методик учета».

Согласно методикам Росстата, в численности населения учитываются все категории лиц, в том числе граждане, не имеющие регистрации, иностранные граждане, лица без гражданства и иные категории граждан. Но избирателями не являются: граждане, не достигшие 18 лет; иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в РФ; граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда; признанные судом недееспособными; не имеющие регистрации по месту жительства на территории субъекта РФ, в том числе в пределах РФ.

Жителей, не достигших 18-ти лет, на 1 января 2024 года в Севастополе было 104 819 человек. Если их количество вычесть из общего числа, получается, что 121 260 человек — это люди без постоянной регистрации на территории города, иностранцы, лица без гражданства, осужденные преступники и недееспособные.

Для справки: в России на 1 января 2024 года избирателей было 76,8%, в соседней Республике Крым — 77%, чуть далее — в Краснодарском крае — 75%.

Мы приводим данные за прошлый год, так как данных по населению на 1 января 2025 года еще нет. А вот данные по количеству избирателей в Севастополе уже есть — их 340 171 человек.