Денег на демонтаж старых мастерских на ул.Надежды Островской нет

Здания старых мастерских, что расположены на Надежды Островской, 21 и Гавена, 8А, принадлежавшие ГБУПО города Севастополя «Севастопольский многопрофильный колледж», пока не снесут.

Такой ответ «Севастопольская газета» получили на информационный запрос в адрес городского департамента образования.

Согласно предоставленной информации, площадь земельного участка, занимаемого мастерскими, составляет 0,37 га, она закреплена за ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (ГБУ РЦИОКО).

В 2019 году на участке были проведены изыскательские работы по обследованию зданий мастерских и выявлено, что все они находятся в аварийном состоянии и подлежат сносу. По этому поводу составлено соответствующее техническое заключение ООО «Стройтехэксперт».

В 2022 году была разработана проектно-сметная документация на демонтаж зданий, на их месте планировалось построить корпус ГБУ РЦИОКО. Однако, как сообщается в ответе, «в настоящее время средства на выполнение вышеуказанных работ в бюджете города Севастополя на 2025 и плановый период 2026-2027 годов отсутствуют. Мероприятия будут реализованы при наличии источника финансирования».

Отметим, что назначение участка — «размещение объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, для обслуживания зданий мастерских».