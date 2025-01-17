В Татьянин день проведут студенческий бал и ночные гуляния

Бал, господа!

Традиционный бал, посвященный Дню студентов, пройдет 25 января в Севастопольском государственном университете уже в десятый раз. В нем примут участие 100 человек, в том числе студенты и преподаватели СевГУ и других вузов.

О танцевальной программе стоит сказать особо. Она разделена на четыре цикла и включит исторические, русские, танцы народов мира, а также современные танцы. Танцующие пары исполнят русскую кадриль, бачату, триплет-галоп, шотландский вальс, сиртаки и другие. Участники также смогут прийти на бал в карнавальных и маскарадных костюмах.

Веселье начнется в здании университета на Гоголя, 14 в 18.00 и завершится в 21.30.

А ночью...

Праздник в лучших студенческих традициях продолжится в Новом Херсонесе.

25 января 1755 года, в день памяти мученицы Татьяны, граф Шувалов представил императрице Елизавете Петровне проект Московского университета. С того самого 25 января и отмечается День студентов.

Организаторы праздника в Новом Херсонесе обещают студентам «редкостную ночную службу в обновленном Владимирском соборе» с пением большого архиерейского хора в расширенном составе.

После этого будет Крестный ход, по примеру древней Византии, с большим количеством хоругвий и огромными кадильницами, с факелами и негасимыми свечами. Крестный ход проследует из старого в Новый в Херсонес, в храм-парк под открытым небом, где пройдет краткий молебен.

Затем студентам и преподавателям обещают невиданное угощение, которое «не встретишь ни в одной университетской столовой». После трапезы начнутся выступления музыкальных групп и танцы у фонтана, разные интеллектуальные состязания и общение до самого утра.

Желающих принять участие в празднике просят сначала зарегистрироваться в Yandex Forms. Пройти к месту события можно будет по студенческому билету вуза и по паспорту, преподавателям — по паспорту и удостоверению вуза.