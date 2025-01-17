Параметры нового жилого квартала на Моргунова обсудят

Общественные обсуждения по количеству машино-мест в новом жилом комплексе по улице Моргунова проведут за четыре дня.

На сайте городского правительства опубликовано извещение об общественных обсуждениях по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкций объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 91.03.002018.242.

Речь идет о новом жилом квартале, который решено построить в Балаклавском районе, на пересечении улицы Генерала Моргунова и проспекта Генерала Острякова. Отсюда и вид разрешенного использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка. Хранение автотранспорта. Обслуживание жилой застройки).

Изменения параметров касается установления норматива машино-места на одну квартиру, сейчас предлагается установить параметр 0,2 машино-места на одну квартиру.

Обсуждать изменение параметров предложено с 21 по 24 января, круглосуточно. Консультации можно получить в рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу улица Рабочая, 5а

Как уже сообщала «Севастопольская газета», дома построят на месте стоянки на 5-м км Балаклавского шоссе, расположенной справа при въезде в город.