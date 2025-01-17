Из-за хамсы дельфины массово подошли к эпицентру разлива мазута

Скопление дельфинов и морских свиней, пришедших из других районов вслед за мигрирующей рыбой, зафиксировали в акватории Черного моря у Керченского пролива, где находится эпицентр разлива нефтепродуктов.

«Дельфины ходят за мигрирующей рыбой, сейчас идет зимняя миграция хамсы — и в акватории на юго-востоке [относительно Крымского полуострова] наблюдается скопление афалин, которые пришли с западного, юго-западного районов акватории, [прилегающей к Крымскому полуострову]. Они мигрировали за рыбой, кормятся, восстанавливают потери за зимний период», — сообщила ТАСС кандидат биологических наук, сотрудник филиала ФИЦ «ИнБЮМ РАН» — Карадагской научной станции им.Вяземского Ирина Логоминова.

Помимо афалин, крупнейших морских млекопитающих Черного моря, в районе Керченского пролива фиксируются дельфины-белобочки, а также азовки — местный подвид морских свиней.

По данным И.Логоминовой, скопление млекопитающих стало отмечаться неподалеку от эпицентра разлива нефтепродуктов всего несколько дней назад. В данном районе остается и популяция афалин, для которых эта территория родная — дельфины обычно обитают в одном месте, и подобные миграции совершают только изредка. Она пояснила, что идентифицировать дельфинов из разных сообществ специалистам помогают особые способы учета.

В зоне загрязнения мазутом для животных существует множество рисков, в том числе общая интоксикация организма и связанное с ней нарушение работы внутренних органов. Прогнозирование этих рисков осложняется тем, что за прошедший месяц разрозненные скопления мазута распространились по большой территории у берегов Крыма и Кубани, и невозможно понять, насколько обширны границы загрязнения, а также неизвестно, где и на какой глубине нефтепродукты находятся в толще воды.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Они перевозили 9,2 тысяч тонн мазута. В акватории произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. Загрязнение коснулось побережья Крыма и Краснодарского края в Черном море, а также побережья Азовского моря.