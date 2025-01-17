Будем выбирать губернатора и муниципальных депутатов

В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдут выборы губернатора Севастополя, а также депутатов районных советов уже четвертого созыва Гагаринского и Ленинского муниципальных округов.

На первом в этом году заседании Севгоризбиркома его председатель Нина Фаустова рассказала о подготовке к избирательным кампаниям.

— Нас в единый день голосования ждут важнейшие выборы региона — выборы высшего должностного лица — губернатора города Севастополя, а также две муниципальные кампании, которые будут совмещены с этими выборами. Это выборы в Ленинском и Гагаринском районах, — подчеркнула глава горизбиркома.

Она рассказала, что главное сейчас — обучить все составы участковых избирательных комиссий.

— Я напомню, что в каждую участковую избирательную комиссию все политические партии предлагают своих кандидатов. Мы обновили составы, обновили резервы людей, которые могут войти в новый состав комиссии, в случае необходимости. Обновили составы территориальных избирательных комиссий. Будем обучать их работе в избирательном процессе, также обучим операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней на каждом участке, — объяснила задачу Н.Фаустова.

В настоящее время губернатор Севастополя — Михаил Развожаев. В сентябре 2020 года он победил на выборах главы региона, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. В июне 2024 года М.Развожаев сообщил, что в случае поддержки его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным, планирует принять участие в выборах главы региона в 2025 году.

В бюджете Севастополя на 2025 год на проведение выборов предусмотрено 110 миллионов рублей.