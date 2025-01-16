Увеличили время на бесшовную пересадку

С 1 февраля на 20 минут увеличили время для бесшовной пересадки на семи связках маршрутов общественного транспорта. Теперь бесплатную пересадку можно совершить в течение 80 минут, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Из-за пробок на дорогах общественный транспорт выбивается из графика, и пассажиры не успевают воспользоваться часовой бесшовной пересадкой и сэкономить деньги за проезд. Об этом жители Севастополя неоднократно жаловались и просили навести порядок в данном вопросе.

Сейчас в городе предусмотрены семь связок маршрутов, пересадка между которыми возможна без списания оплаты второй поездки: пять из них — на 5-м км Балаклавского шоссе.

Пересадочный тариф действует только в пределах указанных маршрутов. Например, если пассажир оплатил проезд в автобусе №103, то сможет бесплатно пересесть на троллейбус маршрута №12, и наоборот. При этом, между транспортными средствами одного маршрута или маршрутов разных связок пересадочный тариф работать не будет.

Система бесшовных пересадок впервые была введена департаментом транспорта Севастополя в июне 2021 года, с тех пор она постоянно корректируется.

Бесшовные маршруты

— автобус №120 «ТСН «Родник» – 5-й км Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.Нахимова»;

— автобус №12А «ТСН «Сапун-Гора» – 5-й км Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.Нахимова»;

— автобус №103 «Инкерман – 5-й км Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.Нахимова»;

— автобус №9 «2-е отделение Золотой Балки» – 5-й км Балаклавского шоссе» — троллейбус №12 «5-й км Балаклавского шоссе – пл.Нахимова»;

— автобус №9 «2-е отделение Золотой Балки» – 5-й км Балаклавского шоссе» — автобус №23 «5-й км Балаклавского шоссе – Аквапарк «Зурбаган»;

— автобус №28 «Балка Троицкая – ул.Адмирала Макарова» — автобус №4 «ул.Корчагина – ул. Адмирала Макарова»;

— автобус №5 «ул.Маринеско – ул.Токарева» — троллейбус №5 «ул.Токарева – Центральное кольцо города».