Таврическую набережную обещают достроить во втором квартале 2025 года

На Таврической набережной и в корне бухты реконструировали девять причалов. В 2024 году строители демонтировали, а потом соорудили новый фундамент из шпунтовых стен и построили пять причалов.

В районе сквера у памятника Матросу Нечаеву завершены берегоукрепительные работы. Продолжается укрепление берега в зоне спипа – там также соорудили монолитную плиту для подъема и спуска на воду судов, напротив памятника экипажам подводных лодок, погибшим во время Великой Отечественной войны, и у моста Южный на выходе из бухты. Сам мост стал длиннее и в два раза шире. Его собрали из пяти балок. Конструкции привезли из Краснодара.

Мост напротив входа в музейный подземный комплекс также стал шире в два раза.

Чуть выше Таврической набережной, по дороге в сторону 19 береговой батареи, построен резервуар чистой воды — специальная емкость, вода из которой может использоваться в случае отключения централизованного водоснабжения или при пожаре. На этом участке строителям удалось спасти от вырубки 59 можжевельников, специально для этого изменили проектные решения.

Снесен недострой «дом Пляса». Специалисты работали в стесненных условиях, корпуса здания и паркинг были расположены близко не только друг к другу, но и нависали над объектом культурного наследия «Дача инженера Завадского Фата Моргана» — его укрывали специальной пленкой, чтобы не повредить. В процессе демонтажа участвовали альпинисты. Работа ювелирная и технически очень сложная. Применяли современные технологии — специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии. Всего после демонтажа вывезли и утилизировали более 25 тысяч тонн отходов.

На месте старого аварийного административного здания на Таврической набережной построен новый трехэтажный административно-бытовой корпус (АБК) площадью 1085 кв.м. В нем разместят туристско-информационный центр, технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственную инспекцию по маломерным судам и пункт транспортной безопасности.

Процесс реконструкции причалов и строительства яхтенной марины выстроен таким образом, чтобы не закрывать бухту целиком. Сначала проведут работы на одной стороне, после перейдут на другую. То есть основные работы на противоположной части Балаклавской бухты — на набережной Назукина начнут только после открытия Таврической набережной. Пока же тут прокладывают временные сети и устанавливают строительный забор. Он разделит набережную на прогулочную зону для пешеходов у воды и проезжую часть — для спецтехники. Такой строительный коридор необходим по технике безопасности. Проход в библиотеку №21 будет свободным.

Работы по строительству яхтенной марины ведутся с 2022 года. Полностью превратить Балаклаву в яхтенный центр ПАО «Мостотрест» должно было за 48 месяцев. Потом сроки несколько раз сдвигали.