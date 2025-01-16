Сроки сдачи долгостроев Госпрограммы опять перенесли

Строительство целого ряда объектов Госпрограммы, первоначальные сроки сдачи которых уже истекли, продолжится в 2025 году.

Такой ответ на информационный запрос «Севастопольской газеты» получен от департамента капитального строительства. В ведомстве также ответили на вопрос о степени готовности таких объектов.

Так, в 2025 году пролонгировано строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Корабельной стороне, сейчас объект готов на 39%.

В очередной раз перенесен срок сдачи крытого ледового катка с искусственным льдом на пересечении Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, сейчас каток построен на 65%.

Создание индустриального парка, судя по проценту готовности (77%) уже стремится к выходу на финишную прямую.

К сожалению, того же не скажешь о Многопрофильном лечебно-диагностическом корпусе онкологического диспансера и строящейся Севастопольской больнице скорой медицинской помощи, степень готовности которых составляет 21% и 22%, соответственно.

Примерно половинная готовность – у школы на Радиогорке (48%) и Школы на улице Верещагина (53%).

По – прежнему в аутсайдерах – строительство КОС «Южные» – процент строительной готовности этого супердолгостроя составил лишь 31%.

Готовность еще одного объекта – Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог «Севастополь-порт Камышовая бухта» и «проспект генерала Острякова – ул.Хрусталева» не превысила пока 40%.

«Строительные работы по вышеуказанным объектам идут согласовано утвержденному г7рафику производства работ». – сказано в ответе.

В свою очередь, в Дирекции Госпрограмм «Севастопольской газете» сообщили, что в 2025 году будет также завершено строительство клуба 1-е отделение «Золотой балки».