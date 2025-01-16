Попросили включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал главе МЧС, что сделано в городе с с 3 января, когда были зафиксированы первые пятна мазута на пляжах.

«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера... Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений.

Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета», — написал глава города в социальных сетях.

Он уточнил, что сейчас в регионе действует режим ЧС регионального масштаба и на устранение последствий ЧП с танкерами уже выделены 78 миллионов рублей из регионального бюджета.

М.Развожаев также отметил, что мешки с загрязненным грунтом с пляжей на спецплощадки вывозит специализированная организация. «После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе», — подчеркнул градоначальник.

В Севастополе первые выбросы мазутных пятен были зафиксированы 3 января. На следующий день указом губернатора был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ее зоной определена водоохранная зона Черного моря в пределах административной границы города. Всего с пляжей Севастополя за время проведения работ автотранспортом и плавсредствами вывезено более 170 тонн загрязненного грунта.