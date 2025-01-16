Подсчитали количество избирателей

На 1 января 2025 года в Севастополе в списки избирателей внесен 340171 человек. Это на 1,5 процента больше по сравнению с данными на 1 января 2024 года.

Разумеется больше всего избирателей — 117965 —приходится на Гагаринский район Севастополя — самый густонаселенный. Самый малочисленный электорат — в Андреевском МО — 2025 человек.

За год количество избирателей незначительно, но сократилось в Инкермане, в Балаклавском и в Терновском муниципальных округах.

Интересно, что за 10 лет нахождения Севастополя в России население города увеличилось на 40%, а количество избирателей — лишь на десятую часть.