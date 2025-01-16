Освещение набережной Приморского бульвара пока не делают

Капитальный ремонт набережной Приморского бульвара разделили на этапы, мощение было первым, а устройство освещение отнесли ко второму.

Первоначальное намерение завершить весь комплекс ремонтных работ до конца 2024 года реализовать не удалось, после чего городские власти заявили, что объект будут ремонтировать в два этапа.

Накануне новогодних праздников строители спешно доделали покрытие набережной, после чего сняли строительный забор, предоставив возможность севастопольцам в праздничные дни прогуляться по новенькой египетской гранитной плитке. Но вечером гулять там можно разве что с фонариком.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, пока завершена основная часть работ: кроме плиточного покрытия подрядчик устроил ограждающие подпорные стены, с волноотбойным профилем со стороны моря и сливами-лотками для схода воды.

Отсутствие освещения М.Развожаев объяснил, что этот вид работ не входил в заключенный договор подряда. В другой, дополнительный контракт, войдут и освещение, и другие недоделки, на которые обратили внимание придирчивые горожане.

«Тратить федеральные деньги на освещение мы не могли, поэтому для этого будет заключен дополнительный контракт. Места, где будут установлены фонари, сейчас прикрыты урнами», — объяснил губернатор.

После завершения новогодних каникул работы на набережной продолжились, в чем убедилась «Севастопольская газета».

На удивление, только что накрытые шершавыми (термаченными) плитами парапеты рабочие меняют на полированные. Объясняют, что так будет еще красивее. На самом деле, оказалось, что все дело в задержке поставок полированных плит. За неимением проектных, уложили то, что было в наличии.

На лестнице, ведущей к морю рабочий анкерит ступени — сверлит отверстия, в которые «загоняет» анкер, соединяя конструкцию с бетонным покрытием набережной.

— Это для усиления надежности, чтобы ни одна волна не оторвала, — поясняет бригадир.

На вопрос, когда приступят к освещению, он пожимает плечами: это к электриками, которых пока на объекте нет. Планировалось протянуть светодиодную ленту вдоль всех парапетов.

— Вот там выпуски кабелей оставлены, — показывает он на торчащие кое-где провода.

Вопрос о капитальном ремонте Приморского бульвара обострился после «шторма века» 27 ноября 2023 года. Тогда покрытие набережной оказалось повреждено во многих местах. Но заменили плитку лишь на участке от ДДЮТ до ресторана «Маккензи».