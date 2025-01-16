На выставках расскажут о хоре Херсонеса

Находки из античных усадеб древнего Херсонеса, реконструкцию пресса для виноделия и другие экспонаты представят гостям государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе в ходе серии выставок, посвященных земледельческим традициям древних греков.

«Особое место будет уделено отдельным выставкам, объединенным общей темой земледельческих традиций древних греков. Прежде всего хочу назвать очень содержательную экспозицию «Сельскохозяйственная округа — Хора Херсонеса», которую мы разместим во вновь отстроенном здании фондохранилища, а также выставку, «Рожденная дарить бессмертие история виноделия». Севастопольцам и гостям будут представлены многочисленные находки, обнаруженные в результате раскопок античных сельских усадеб, 3D-модели древних сооружений, реконструкции винодавильного пресса и печи для обжига керамических изделий», — сообщила ТАСС директор музея Елена Морозова.

Всего в 2025 году музей подготовит для показа 20 экспозиций. Серия выставок о земледельческих традициях займет особое место, поскольку Хора — сельскохозяйственная округа Херсонеса — на протяжении многих столетий кормила город. Горожане эффективно освоили доступные земли и за счет этого сформировали в свое время прочную экономическую базу. Хора является уникальным образцом пространственной организации сельской территории в античности, следы которой сохранились до наших дней.

«Древние жители выращивали огородные бахчевые культуры, плодовые деревья. Главным же сельскохозяйственным растением являлся виноград. В основном его использовался для изготовления вина, причем товарного масштаба, которое шло на внутреннее потребление, а также пользовалось спросом и на внешнем рынке», — добавила директор музея-заповедника.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н.э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н.э.

Когда в июне 2013 года сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО включала древний Херсонес в список Всемирного наследия, было особо отмечено, что наличие возле самого городища в такой неплохой сохранности сельскохозяйственных участков — хоры — делает кандидата уникальным. Такого в мире не осталось больше нигде, только в Севастополе и — в несколько худшем состоянии — на юге Италии. Этот факт оказал решающее значение для положительного решения о включении Херсонеса в список Всемирного наследия, как целостного комплекса — городища и хоры.