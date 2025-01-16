Канатную дорогу на Ай-Петри закрывают до 1 апреля

Как сообщили в телеграм-канале туристического центра «Ай-Петри», духмесячный перерыв требуется для прохождения обязательного лицензирования и технического обслуживания.

«С 1 февраля по 31 марта канатная дорога будет временно закрыта для проведения плановых технических работ. Эти месяцы — самые ветреные, и мы используем это время, чтобы тщательно подготовиться к теплому сезону. Уже в апреле мы снова откроем двери», — говорится в сообщении.

Канатная дорога от поселка Мисхор на Ай-Петри — один из самых популярных туристических объектов полуострова. Протяженность маршрута составляет 1620 м, перепад высот — 725 м.