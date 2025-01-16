Фондохранилище-долгострой ввели в эксплуатацию

Спустя семь лет в Севастополе завершено строительство здания фондохранилища историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Специально для расширения фондов существующего хранилища этого музея построили новое фондохранилище. Уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания. Его строительство было начато более семи лет назад. В 2022 году объект передали публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», после чего он был успешно завершен. Новое трехэтажное здание достаточно просторное, его общая площадь — 2,5 тысячи кв.м», — сообщил зампред.

По проекту около 60% площади приходится на само фондохранилище, 25% — на выставочные залы, 15% — на административные и технические помещения. В здании есть помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, лекторий на 49 мест, два экспозиционных зала. Объект имеет отдельные зоны как для сотрудников, так и для посетителей с собственными входными группами.

Для максимальной защиты и сохранности экспонатов были проведены работы по устройству дверных и оконных конструкций соответствующего защитного класса, а также смонтированы установки автоматического газового пожаротушения. Помещения фондов и хранилищ усилены арматурным каркасом. Фасад частично облицован инкерманским камнем.

Напомним, в 2016 году градостроительный совет Севастополя одобрил проект фондохранилища (проектант — московская компания ООО «ПИ Арена»), которое должны были возвести на Античном проспекте к декабрю 2018 года. Но в зоне проведения работ выявили объект археологического наследия — «Комплекс античных дорог с Т-образным перекрестком между ними». Севнаследие стройку приостановило.

К лету 2019 года объект был готов на 76%, но строительство вновь забуксовало. Контракт с ООО «Рост-Е» расторгли. На открытом совещании 31 июля 2019 года тогда еще министр культуры Владимир Мединский в присутствии прессы заявил, что главная проблема на пути реализации проекта — недобросовестный подрядчик, с которым они будут бороться, вплоть до обращения в Генпрокуратуру. Срок сдачи фондохранилища в связи с поиском нового подрядчика оказался неизвестным.

В 2022 году недострой передали публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и работы возобновились. Объект обещали сдать в четвертом квартале 2022 года. Но потребовалось еще два года, чтобы закончить стройку.