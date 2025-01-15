Выставку собак организовали в Новом Херсонесе

Собаки самых разных пород в воскресный день 12 января стали участниками выставки на Грифон-арене.

Было заявлено более 80 собак почти сорока пород. Выставляли: австралийских овчарок, московских сторожевых, цвергшнауцеров, английских и французских бульдогов, шарпеев, такс, чихаухуа, йоркширских терьеров и померанских шпицев. Какие-то представители пород были в единственном числе, а больше всего оказалось восточно-европейских и бельгийских овчарок.

Владельцы собак, участвующих в выставке, с удовольствием демонстрировали своих любимев. Типичная картина ожидания выхода на ринг: собачка подмышкой у хозяйки и щетка-расческа в руке на изготовке.

Отдельно стоит сказать о нарядах любимых питомцев. Комбинезоны и толстовки, свитеры и нарядные платья, капюшоны и кокетливые шляпки — парад мод поражал разнообразием и яркостью в этот прохладный зимний день.

Поражали воображение и некоторые собачьи клички. Например, полное имя московского сторожевого пса — Сказочный полк мордаш былинный. Дома он просто Мордаш. Полуторагодовалую представительницу породы кавалер кинг-чарльз-спаниель назвали Клеопатра — царица ночи, разумеется, для домашних она просто Клео.

Многие собаки выступали в категории «открытый класс» — старше 15 месяцев, были и щенки — их категория называется «бэби». Таких, как правило, публика поддерживает изо всех сил.

Большие собаки ведут себя на выставке спокойно и уверенно, снисходительно разрешая всем желающим погладить себя. Среди таких — колли Жора. Его привели исключительно для общения. Еще бы, у Жоры — «закрытый класс» — в свои пять лет он уже имеет статус «гранд-чемпиона» и собрал все возможные титулы в своей породе.

Большая любовь — маленькие собачки

Выставка дает представление о наиболее популярных сейчас породах собак. Разумеется, первое место в душе и квартирах городских жителей занимают собаки минимального размера.

— Считаю, что собака должна умещаться на ладони, — высказала свое мнение одна из владелиц чихуахуа.

Кстати, среди больших пород в явных фаворитах — итальянцы кане-корсо и разнообразные овчарки. Но их популярность несравнима с малышами.