Цену скамеек в парке Победы объяснили их размерами и функционалом

Слишком дорогие, по мнению читателей «Севастопольской газеты», скамейки, которые будут установлены во время второй очереди реконструкции парка, оказались целыми островками отдыха.

Такое объяснение дал представитель подрядчика — генеральный директор АО «Севастопольский Стройпроект» Кирилл Суворов. По его словам, некоторые севастопольцы, обнаружив в открытом доступе в интернете смету на сумму 17,6 млн рублей на закупку и установку малых архитектурных форм (скамеек) в количестве 14 единиц на двух участках второй очереди реконструкции и благоустройства парка Победы, не вполне поняли, о каких именно МАФах идет речь. В частности, их недоумение вызвало включение в смету бетонной скамейки индивидуального изготовления из бетона М250 с покрытием из дерева и устройством подсветки по периметру по цене 3,8 млн рублей за штуку, И еще одной, также с покрытием из сосны и с устройством подсветки по периметру, по цене 4,9 млн рублей.

— Не дороговато ли для для парковых лавочек? — такой вопрос был задан К.Суворову «Севастопольской газетой».

Но по его словам, в смете речь идет не просто о лавочках, а о рекреационном комплексе, который будет состоять из цельных монолитных бетонных конструкций с деревянным покрытием. Длина таких скамеек — от 14 метров, они будут иметь Г-образную форму и огибать зону отдыха, в том числе детские игровые площадки.

— Я должен объяснить, что это будет не обычная скамейка на два-три человека, а весьма протяженная конструкция. Кроме собственно скамейки, там будет сделано деревянное покрытие, а наружная облицовка выполнена из натурального камня, — сказал К.Суворов.

Он также обратил внимание на еще одну строчку сметы — на сумму в 4416 рублей.

— Вероятно, пользователи сети не обратили внимание, что на этот раз речь идет не об одном, а о 10 изделиях, стоимость каждого составляет 441,6 тысяч рублей, — пояснил гендиректор.

К.Суворов также сообщил, что его фирма предъявляет высокие требования к качеству бетонных изделий, из-за чего подрядчика пока найти не удалось.

По его словам, работы по второй очереди реконструкции парка Победы идут полным ходом и пообещал в ближайшее время на месте показать, что уже сделано.