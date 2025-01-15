С точки зрения астрономии, парад планет невозможен

По его мнению, это не астрономическое, а исключительно астрологическое предположение. Таким образом ученый отреагировал на расплодившиеся сейчас в интернете анонсы парадов планет.

Правда. в некоторых из них устоявшееся понятие эксперты осторожно заменили на «выравнивание планет», однако С.Назаров убежден, что такая формулировка принципиально ничего не меняет. Об этом он напомнил и «Севастопольской газете».

По его словам, когда много веков назад люди поняли, что планеты вращаются вокруг Солнца и делают это примерно в одной плоскости, возник вопрос, возможно ли, чтобы все планеты выстроились в ряд. Для ответа астрономы принялись уточнять орбиты планет Солнечной системы, их характеристики, и, спустя время, пришли к выводу, что выстраивания планет в один ряд не может произойти в принципе.

Причина последнего состоит в том, что наклоны орбит планет к плоскости вращения Земли у всех разные, планеты вращаются под разными углами и потому никогда не выстраиваются в одну линию. Не то, что все, но даже две. По утверждению С.Назарова, ничего подобного не наблюдалось никогда.

Разумеется, в первую очередь с ним не согласны, – это астрологи, которые настаивают, что расположение и движение планет напрямую влияет на человеческие судьбы. А если уж небесные тела выстраиваются в одну линию, это самое влияние усиливается в разы.

Правда, со временем, по мере приобщения к научным знаниям, астрологи все более смягчают свои суждения, теперь они не столь категоричны насчет способности планет выстроиться в одну линию, и лишь заявляют, что планеты просто собираются в одном из 12 небесных секторов.

Не станем встревать в спор астрономов и астрологов, но постараемся вечер 21 января и 28 февраля использовать, как повод посмотреть на небо, поискать взглядом то или иное созвездие или планету, ощутить магическую бесконечность и задуматься о ценности земной жизни.