Новое окно МФЦ открыли в Центре занятости
В кадровом центре «Работа России» на Руднева, 40 открыли специализированный пункт МФЦ. Как сообщается, новое окно значительно упростит процесс трудоустройства и позволит сэкономить время. Теперь, не выходя из здания Центра занятости, можно получить следующие виды услуг:
— Получить направление на бесплатную юридическую помощь;
— Зарегистрировать ИП или юридическое лицо;
— Узнать о социальных пособиях и льготах;
— Зарегистрироваться на портале Госуслуг;
— Подать заявление в налоговую инспекцию или получить доступ к личному кабинету налогоплательщика;
— Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка и т.д..
Новое окно МФЦ работает по вторникам и четвергам с 10.00 до 15.00, за информацией можно обратиться по телефону +7 (8692) 66-22-92.