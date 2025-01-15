Новое окно МФЦ открыли в Центре занятости

В кадровом центре «Работа России» на Руднева, 40 открыли специализированный пункт МФЦ. Как сообщается, новое окно значительно упростит процесс трудоустройства и позволит сэкономить время. Теперь, не выходя из здания Центра занятости, можно получить следующие виды услуг:

— Получить направление на бесплатную юридическую помощь;

— Зарегистрировать ИП или юридическое лицо;

— Узнать о социальных пособиях и льготах;

— Зарегистрироваться на портале Госуслуг;

— Подать заявление в налоговую инспекцию или получить доступ к личному кабинету налогоплательщика;

— Оформить ежемесячную выплату на первого ребенка и т.д..

Новое окно МФЦ работает по вторникам и четвергам с 10.00 до 15.00, за информацией можно обратиться по телефону +7 (8692) 66-22-92.