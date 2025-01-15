У Южного мола построят детскую парусную школу ЦСКА

Власти Севастополя выкупят частный яхт-клуб на мысе Хрустальный рядом с культурным кластером, чтобы построить там современную детскую парусную школу.

В ходе совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя 14 января Президент России Владимир Путин спросил у губернатора Михаила Развожаева, как проходит освобождение участков земли, необходимой для дальнейшего развития культурного кластера.

По словам градоначальника, большинство вопросов уже урегулированы. Совместно с Министерством обороны, которое должно передать несколько земельных участков, утверждена «дорожная карта». Также есть принадлежащие частным владельцам участки, их придется выкупать. Средства на эти цели уже выделены федеральным центром.

— Что касается еще одного объекта, который находится непосредственно за Академией хореографии, — это так называемый частный яхт-клуб. Сейчас переговоры ведутся. Здесь мы привлекаем инвестора, который должен будет выкупить этот объект, для того чтобы на этом месте потом была уже построена для детей детская парусная школа клуба ЦСКА», — доложил президенту М.Развожаев.

Он пообещал, что парусная школа будет соответствовать уровню всего культурного комплекса, который формируется на этой территории.