Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Как сообщила пресс-служба Минтранса России, сейчас завершается обваловка кормовой части танкера, севшей на мель у мыса Панагия.

Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из танков. Его откачают в течение двух недель. Работы будут завершены до конца января, пообещал министр транспорта Роман Старовойт.

Продолжается сбор нефтепродуктов, находящихся в воде. Мазут у кормовой части и береговой линии изолировали боновым ограждением, из воды его собирают с помощью баржи и ручным способом. Вокруг танкера установлено 2,14 км боновых заграждений. От кормы уже вывезли 1236 тонн нефтесодержащей смеси. Для ее транспортировки будут использованы загерметизированные полувагоны.

Специалисты Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Керченского пролива и Черного моря на предмет загрязнения. Выявляемые участки нефтепродуктов собираются ручным способом либо обрабатываются сорбентом.