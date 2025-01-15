Хотят пригласить федеральных уборщиков и охранников

В Севастополе нет компаний, которые могли бы выполнять уборку, обеспечивать безопасность и решать другие бытовые проблемы Академии хореографии. Вероятно, содержать в порядке объект такого уровня по плечу только федеральным подрядчикам.

О возникшей проблеме губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал Президенту России Владимиру Путину на совещании, посвященном вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава города докладывал о достижениях Севастополя за последние 10 лет из Академии хореографии, для которой построили современное здание на мысе Хрустальный. Учебное заведение обживает новостройку с осени 2024 года.

В.Путин поинтересовался, всего ли хватает и что еще нужно сделать для детей и балета? В ответ губернатор сослался на проблемы, возникшие из-за федерального закона, который обязывает для эксплуатации учреждений федерального уровня выбирать подрядчиков через торги. Первый опыт таких торгов оказался провальным: цену для победы участники значительно снижают, а потом средств контракта им явно не хватает.

— Компании, которые по 44-му закону выиграли эти конкурсы, мягко говоря, не справляются. Конечно, мы дополнительные ресурсы привлекаем. Если бы можно было дать такое поручение, именно для учреждений... Мы делаем такого уровня объекты, очень дорогие, здесь всё шикарно: отделка, всё сделано для детей по последнему слову науки и техники, – и конечно, это всё достойно должно содержаться... [...] Честно говоря, в Севастополе такого уровня компаний, которые могли бы комплексно управлять такими объектами, единицы. Их можно на пальцах одной руки пересчитать. Возможно, захотят какие-то федеральные компании приехать заниматься, но когда это будет нормальная твердая цена, — попросил М.Развожаев Президента.

Местные не справляются

Напомним, что на стадии обсуждения строительства культурного кластера, власти города заверяли севастопольцев, что данный проект обеспечит городу тысячи рабочих мест.

Строительство Академии хореографии — первого объекта культурного кластера на мысе Хрустальном было завершено 2 сентября 2024 года. Через месяц учебное заведение ввели в эксплуатацию и начался учебный процесс. Правительство России выделило на остаток 2024 года 41 миллион рублей, необходимых для содержания академии.

На портале госзакупок нашелся контракт на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории академии в текущем учебном году. Торги выиграл индивидуальный предприниматель из Севастополя Рубаненко Максим Евгеньевич. При начальной цене контракта 4,6 млн рублей он согласился убирать академию за 4,2 млн рублей.

Подряд на охрану учебного заведения и обеспечение внутриобъектового режима заключен с частным охранным предприятием «Оренбурггазопромгарант». Фирма снизила цену контракта с 1,8 млн рублей почти в два раза. Похоже, именно это губернатор и назвал «огромным падением».

Ректор академии Мария Александрова обратилась к В.Путину: «Какая женщина не мечтает, чтобы сильный и благородный мужчина спас её от хозяйственных нужд, чтобы у неё было немножко денег на карманные расходы, чтобы ничто не отвлекало от воспитания детей и создания творческой атмосферы».

На это Президент ответил, что эти предложения нужно изложить письменно и за подписью губернатора пристать ему как можно быстрее.

Академия хореографии на мысе Хрустальный — это современное творческое пространство общей площадью 27,9 тысяч кв.м из шести блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест, внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс. Входит в состав Севастопольского культурно-образовательного и музейного комплекса.