Губернатор Севастополя отчитался Президенту об успехах

Доклад об итогах развития Севастополя за 2014-2024 годы представил главе государства губернатор города Михаил Развожаев из академии хореографии на мысе Хрустальном. По его словам, город растет и развивается. В сравнении с 2014 годом численность населения выросла на 43%. Поэтому приоритет — развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для севастопольцев и гостей города.

Основные цифры доклада

Валовый региональный продукт Севастополя вырос в сравнении с 2014 годом почти в 9 раз — с 30 миллиардов рублей в 2014 году до 300 миллиардов по итогам 2024 года. Промышленное производство выросло в 2,5 раза — индекс промышленного производства только за 2024 год составил 117 процентов.

Растут собственные доходы города: с восьми миллиардов в 2014 году до 36,6 миллиарда рублей по итогам 2024 года.

Показатель по росту инвестиций в основной капитал перевыполнен. «Вы ставили задачу, что по итогам 2025 года Севастополь должен привлечь 200 миллиардов инвестиций. По предварительным данным статистики, уже на конец 2024 года – начало 2025 года мы привлекли 237 миллиардов частных инвестиций. То есть задача, поставленная вами, уже решена с перевыполнением», — доложил губернатор.

На реализацию программы социально-экономического развития и национальных проектов в общей сложности Севастополю было выделено 153,9 млрд руб. На эти деньги были построены и введены в эксплуатацию 153 объекта.

По сфере образования: с 2014 года в городе построили девять школ, построили и реконструировали 20 детских садов. «У нас уже два года, Владимир Владимирович, вообще нет проблем в детских садах с актуальной очередью — она два года назад была решена», — уточнил М.Развожаев.

Обновляется спортивная инфраструктура. За 10 лет в Севастополе появились 65 объектов спорта: в том числе ФОКи, стадион «Горняк», спортплощадки, дворец водных видов спорта им.Галины Прозуменщиковой. В два раза увеличился уровень вовлеченности жителей в занятия спортом: сегодня он составляет 59,1 процента.

Начиная с 2014 года в Севастополе построили 38 медицинских объектов: поликлиника в Казачьей бухте, амбулатория на Фиоленте, 15 фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Капремонт прошел на 47 объектах. К настоящему времени получили лицензии 118 из 120 объектов здравоохранения, в текущем году эта работа полностью завершится.

За 10 лет в Севастополе капитально отремонтировали 696 км дорог — это 912 объектов. Если в 2014 году нормативным требованиям соответствовали 37% дорог, то сейчас этот показатель вдвое выше — 79%.

В Севастополе реализуется 12 мер социальной поддержки участников СВО, начиная от льгот на оплату коммунальных услуг до предоставления бесплатного питания их детям в школах. В микрорайоне бухты Казачья создается комплексная инфраструктура для жизни семей военнослужащих. «То есть полностью, не покидая свой микрорайон, семьи военных, дети военных будут получать все необходимые услуги», — доложил губернатор.

Начиная с 2014 года, в Севастополе благоустроены 96 общественных пространств общей площадью более 100 га. Было 16 тысяч светоточек в 2014 году, сегодня — практически 50 тысяч. То есть город освещен значительно лучше.

«Благодаря вашему поручению, когда был водный кризис на полуострове, мы существенно улучшили инфраструктуру водоснабжения. Этой работой Марат Шакирзянович Хуснуллин руководил. Мы смогли отремонтировать 54 километра сетей водоснабжения, существенно снизить технические потери в сетях. Кроме того, построено два резервных источника — водозабор на Бельбеке и водозабор в Кадыковском карьере. Теперь мы застрахованы от таких климатических перепадов и совершенно точно понимаем, что водная проблема Севастополю не угрожает», — уверен М.Развожаев.

Продолжается строительство яхтенной марины в Балаклаве, ее готовность — 38%. На мысе Хрустальном строится культурно-образовательный комплекс. Театр оперы и балета готов на 55%, художественный музей — на 46%.

В рекордные сроки построен музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». За полгода — с момента открытия в нем побывали свыше 1,5 миллиона посетителей.

В завершение губернатор поблагодарил Президента от всех севастопольцев за поддержку города в самых сложных ситуациях и попросил: «Если есть такая возможность, продлить эту программу до 2030 года, чтобы мы могли, синхронизировав с национальными проектами, которые сегодня до 2030 года спланированы, выстроить всю взаимодополняющую логику развития в среднесрочной перспективе до 2030 года и продолжить добиваться тех результатов, которые прежде всего должны отразиться на качестве жизни людей, как ы и ставили задачу».