Держал в рабстве девять человек

Житель Красноперекопска незаконно удерживал и заставлял работать на себя девять человек, но был задержан оперативными сотрудниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым.

Факт преступления был раскрыт крымскими следователями, возбуждено уголовное дело. Установлено, что с августа 2023 года по декабрь 2024 года 33-летний житель Красноперекопска под разными предлогами приглашал в свое домовладение социально незащищенных людей, забирал у них документы и личные вещи, запирал в бараке и заставлял работать в поле. Если «рабы» пытались сбежать, их силой возвращали обратно и избивали. Хозяин также снимал с банковских карт деньги своих подневольных. Сумма украденного — 150 тысяч рублей, в основном это начисленные социальные выплаты.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, проводят необходимые судебные экспертизы, устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности рабовладельца. Пострадавшим оказывается помощь в реабилитации.