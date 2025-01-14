Возвращайтесь живыми и здоровыми!

Севастопольская пенсионерка вяжет для бойцов шерстяные носки, которые согревают их в холодных окопах.

В этот раз Светлана Семеновна Драченко принесла в офис общественной организации «Севастопольские мамы» 12 пар шерстяных носков. Ей понадобилось чуть более двух недель и 2,5 километра пряжи, чтобы на спицах связать эти теплые носки для наших защитников.

74-летняя рукодельница уже два года таким образом помогает фронту. Осенью 2022 года она впервые отнесла 24 пары шерстяных носков в волонтерский штаб «Мы — вместе!» на ул.Ленина.

— Тогда там собирали помощь и для беженцев, и для нуждающихся, и на фронт, солдатикам. Я попросила, чтобы мои носки передали только ребятам на передовую и никому больше, — рассказывает С.Драченко.

До этого она носила вещи в штаб сбора гуманитарной помощи на ул.Новороссийской. Но не была уверена, кому именно достаются вещи.

— На Новороссийскую я отнесла 15 пар. Очень хочется, чтобы связанные мною теплые вещи дошли до военнослужащих, — повторяет, словно заклинание, женщина.

Носки она вяжет одна, без помощников, из собственной пряжи. Летом прошлого года Светлана Семеновна познакомилась с волонтерами из общественной организации «Севастопольские мамы» и теперь с нитками у нее нет проблем — только успевай вязать. Хотя, по ее словам, дело это непростое, требует времени, терпения и навыков.

«Пальчики болят, да и спина тоже», — жалуется мастерица, но останавливаться не собирается.

В октябре прошлого года С.Драченко гостила у родственников в Ленинградской области. Рассказывает, что взяла в дорогу с собой много пряжи и вязала в любом удобном случае.

— Как-то ехала на электричке, вязала, как обычно. На одной из станций в вагон вошли военные. Сначала они стеснялись, потом спрашивают:

— Вы вяжете?

— Вяжу! А вы, служивые, куда собрались?

— В Курск, на границу.

— Ты ведь очень молодой, сколько тебе лет? Ты служил уже или только призвали?

«Оказалось, что парня призвали четыре месяца назад. Обучили на наводчика артиллерийского орудия. Он говорил, что сам попросился на фронт. «Хочу быть мужчиной! Страшновато, но дом свой надо защищать», — вспоминает женщина.

По ее словам, многие военные из той электрички были простуженные. Она отдала им несколько пар носок, которые случайно в тот день оказались при ней: «Забирайте! Это вам от севастопольских мам и бабушек».

Солдат удивился: «Разве вы не местная?»

«Ну, а потом была моя станция и я вышла. А они поехали дальше, на фронт», — добавляет собеседница.

Семья Драченко переехала в Севастополь в 1959 году. Отец —военный, участник Великой Отечественной войны, служил в Мурманской области, в Североморске, в поселке Гремиха. Мать и четверо детей — три девочки, один мальчик. Родители давно умерли, а братья и сестры живут на Северной стороне.

В молодости Светлана Семеновна работала монтажницей на заводе «Парус». Затем окончила радиотехнический факультет Севастопольского приборостроительного института, трудилась в ЦКБ «Черноморец».

«Сделал добро и забудь о нем. Не жди благодарности. В любом случае, я буду помогать солдатам. Главное, чтобы война закончилась, чтобы парни все вернулись здоровые к своим мамам, бабушкам, женам, детям, девушкам. Чтобы вернулись с Победой! Уступок не должно быть никаких!» — подытожила наша собеседница.