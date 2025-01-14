Создали первую спортшколу фигурного катания, а нужно — две

Сальхов, риттбергер, аксель, тулуп, флип и лутц — так называются прыжки в фигурном катании, которые в первую очередь определяют техническое мастерство фигуристов. Когда-то настоящим техническим достижением считались прыжки в два и два с половиной оборота. Сейчас лучшие фигуристы мира прыгают четыре и подбираются к пяти. А еще нужно освоить вращения, шаги, спирали, каскады прыжков...

Встать на коньки и научиться кататься можно было и раньше в ТРЦ «Муссон», но там основной акцент делался на массовое катание. С постройкой полноценной ледовой арены ЦСКА им.Михайлова на ул.4-й Бастионной в Севастополе создана первая в городе своя школа спортивного фигурного катания.

Официально набор в детские группы будет объявлен с Нового, 2025 года, но уже теперь на катке продолжают занятия дети, занимавшиеся в «Муссоне», имеющие опыт и спортивные разряды.

С ними сейчас работают три тренера, с одним из которых — мастером спорта Советского Союза, участником Олимпийских игр и чемпионатов мира, призером международных турниров, 11-кратным чемпионом Узбекистана, а ныне старшим тренером школы ЦСКА по фигурному катанию Муслимом Сеттаровым побеседовала «Севастопольская газета».

На льду в это время катались сразу три группы ребят, которых М.Сеттаров назвал начинающими, любителями и спортивниками. С оговоркой, что через несколько минут на лед выйдут спортсмены, уже имеющие заметные достижения и даже разряды в этом виде спорта. Они тренируются отдельно, поскольку выполняют сложные элементы.

По словам тренера, сейчас возможность реализовать себя в фигурном катании предоставляется каждому ребенку, без предварительного отбора.

Без медалей не возвращаемся

Всех юных фигуристов в школе делят на группы — по уровню подготовки и возрасту. Но, независимо от того и другого, общие правила для всех одни, например, приветствовать тренера изящным поклоном. Это делают все: и малыши, и опытные спортсмены.

Соревнований различного уровня в активе севастопольских спортсменов уже немало. С каждых наши фигуристы традиционно возвращаются с медалями. В октябре выступали в Симферополе, где первое место (в своей категории) заняла Мария Азарова, второе — Виктория Корчагина, третье — Валерия Бондаренко.

— А совсем недавно мы ездили на соревнования Ставропольского края, откуда также привезли «золото», «серебро» и «бронзу». Всего же мы уже завоевали на материке 12 призовых мест: шесть первых, три вторых, три третьих, — поделился тренер.

Пока в Севастополе нет сборной по фигурному катанию, на соревнования ездят просто самые подготовленные спортсмены. Сейчас в школе тренируются четыре группы детей, всего же планируется обучать на бесплатной основе три десятка человек.

Прорыв

Появление в городе полноценной школы фигурного катания М.Сеттаров называет настоящим прорывом. Новый каток отвечает всем стандартным требованиям, что значительно упрощает постановку программ. Прежде их приходилось корректировать прямо на соревнованиях. Вторая решенная проблема — возможность проводить соревнования в Севастополе. Третья — наличие залов для занятий общей физической подготовкой, нормальных раздевалок, душевых, тренерских и комнат для судей.

— Мы только зарождаемся, переходим от частных клубов к настоящей спортивной школе. Надеемся, что со следующего года у нас появится возможность развиваться во всех смыслах, — улыбнулся тренер.

Одной школы мало

По словам М.Сеттарова, подготовка разрядников в фигурном катании — дело сложное и кропотливое, даже перворазрядников, не говоря уже о кандидатах в мастера спорта, которых в городе пока нет. К тому же с каждым годом положения и соревновательные правила становятся всё сложнее.

— Пока за всю историю севастопольского фигурного катания нам удалось воспитать не более 10 перворазрядников. Получить столь высокие разряды можно только на первенстве или чемпионате какого-то края, на межрегиональных или всероссийских соревнованиях с определенным кворумом и статусом судейства. Спортсмену надо набрать определенное количество баллов и занять определенное место. С открытием спортшколы у нас появляется возможность подходить к этому вопросу, как в других федерациях фигурного катания, и в будущем создать свою сборную команду, для чего в городе должно быть не менее двух школ фигурного катания, — объяснил М.Сеттаров.

Шесть дней в неделю

Для достижения спортивных результатов заниматься надо практически каждый день. Прежде получалось делать это пять раз в неделю по часу. Сейчас продолжительность тренировок увеличили на полчаса, с перспективой заниматься в том же режиме, но шесть раз в неделю.

— Это только лед, а еще есть обязательные занятия в зале, ОФП и СФП (общая и специальная физическая подготовка), а также хореография, — рассказал тренер.

Несмотря на это, фигурное катание остается привлекательным для детей, а в будущем — и для зрителей.

— Мы будем обязательно проводить соревнования — от муниципальных турниров до городского первенства. Возможно, дорастем до уровня межрегиональных и всероссийских чемпионатов, — уверен тренер.