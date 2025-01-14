Почти 163 тысячи тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрали в трех субъектах РФ

С побережья Краснодарского края, Севастополя и Крыма собрано почти 162,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта после ЧП с танкерами в Керченском проливе.

«В трех субъектах 314 межведомственных мониторинговых групп обследовали 896 километров. Определены участки сбора нефтепродуктов общей протяженностью 794 километра. Всего с берега собрано 162 410 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено — 38 829 тонн», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В Краснодарском крае собрали около 161,8 тысяч тонн загрязненного песка, в Крыму — более 430 тонн, в Севастополе — 173 тонны.

Помимо этого, в Керченском проливе обследовано почти 2 тысяч кв.км, обработано — более 42,8 тысяч кв.км акватории. Использовано около 4,5 т сорбента. Собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано более 16 тонн нефтесодержащих отходов. Установлено 2,35 км боновых заграждений, в том числе 2,14 км вокруг кормы танкера «Волгонефть-239».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.