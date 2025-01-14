Планеты выстроятся в ряд 21 января

В этот день шесть планет Солнечной системы одновременно будут видны на ночном небе. Вдоль воображаемой линии выстроятся Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Не будет хватать только Меркурия.

Зато полный комплект из семи появится на небосклоне вечером 28 февраля.

Такое явление астрономы называют выравниванием планет. Речь идет о том, что планеты выстраиваются по одно сторону от Солнца с разбросом в 20-30 градусов.

Понятие «парад планет» многие астрономы считают неправильным, выравнивание. По их мнению, звучит более корректно. Уникально предстоящего явления состоит в том, что в отличие от более частого выстраивания из трех-четырех планет, январское этого будет масштабнее.

Интересно, что во время такого выстраивания планеты расположатся вдоль эклиптики — плоскости, по которой вращаются все планеты Солнечной системы. И хотя у некоторых из них орбиты слегка наклонены относительно этой самой плоскости, в целом они находятся примерно на одном уровне.

Увидеть диковинное небесное явление совсем несложно, достаточно будет взглянуть не небо, при условии, что погода будет ясной. Хотя видимость планет зависит и от местоположения, свериться помогут мобильные приложения Stellarium и Sky Tonight, которые позволяют в реальном времени определить расположение небесных тел, ориентируясь на данные геолокации.

Наблюдать выстраивание планет можно будет невооруженнчм глазом, используя бинокль или телескоп.