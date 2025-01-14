На борьбу с мазутом выделили 78 миллионов

Из резервного фонда правительства Севастополя 13 января выделили средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в водоохранной зоне Черного моря в пределах административной границы города.

Сумма бюджетных ассигнований составила 77,9985 миллионов рублей. Деньги выделены департаменту природных ресурсов и экологии — на оказание услуг по транспортированию, обработке и утилизации отходов 3-4 классов (50 млн руб.), департаменту общественной безопасности — на закупку средств индивидуальной защиты и приобретение шанцевого инструмента для сбора загрязненного грунта и нефтепродуктов (10 млн руб.).

Департаменту транспорта достанется 15 млн рублей. Средства пойдут на расходы, связанные с перевозкой волонтеров на автобусах малого, среднего и большого классов, на привлечение судов-мусоросборщиков и оплату Севавтодору за привлечение техники, используемой для ликвидации последствий ЧС.

Остаток в 2,9985 млн рублей выделят городскому управлению ветеринарии на оснащение пункта оказания помощи птицам, загрязненным нефтепродуктами.