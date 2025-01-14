Архивные справки исключили из перечня обязательных электронных услуг

Архивные справки из-за преобладающего желания граждан получать их в бумажном, а не в электронном виде, исключили из перечня массовых социально-значимых цифровых услуг.

Решение принято 13 января на заседании городского правительства в рамках актуализации перечня социально -значимых услуг.

– Эта государственная услуга остается, ее и далее можно будет получить в электронном виде, но в обязательный перечень массовых социально-значимых, где мы должны обеспечить до 100% выдачи только в электронном виде, она теперь входить не будет. То есть, теперь есть альтернатива, – дала пояснение заместитель губернатора Мария Литовко.

Из обязательного перечня услуг также исключили и услугу департамента транспорта. Речь идет о выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Теперь эту услугу трансформировали на три: предоставление разрешений (или аннулирование) его действия, внесение сведений в реестр легковых такси на территории субъекта, а также предоставление (или аннулирования) действий, направленных на право осуществление деятельности службы заказа такси.

Как было объяснено, изначальная интегрированная услуга была очень емкой и неудобной к администрированию.