Землетрясение произошло у берегов Крыма 12 января
Землетрясение магнитудой 4,3 балла зафиксировано на Крымском полуострове, сообщается на сайте Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
По данным сайта, землетрясение зарегистрировано 12 января в 17.49 мск на глубине в 5 км в Черном море, приблизительно в 60 километрах южнее моста через Керченский пролив: широта 44.66, долгота 36.58. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Днем ранее в Сочи было зафиксировано одно из наиболее ощутимых землетрясений с 2012 года. По предварительным данным, его магнитуда составила 4.
В понедельник, 13 января, в 7.32 мск землетрясение магнитудой 3.5 произошло в районе Западного Кавказа, на глубине 10 км, в точке с координатами: широта 43.99, долгота 44.77 — в 120 км северо-восточнее Нальчика.