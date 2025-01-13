Землетрясение произошло у берегов Крыма 12 января

По данным сайта, землетрясение зарегистрировано 12 января в 17.49 мск на глубине в 5 км в Черном море, приблизительно в 60 километрах южнее моста через Керченский пролив: широта 44.66, долгота 36.58. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Днем ранее в Сочи было зафиксировано одно из наиболее ощутимых землетрясений с 2012 года. По предварительным данным, его магнитуда составила 4.

В понедельник, 13 января, в 7.32 мск землетрясение магнитудой 3.5 произошло в районе Западного Кавказа, на глубине 10 км, в точке с координатами: широта 43.99, долгота 44.77 — в 120 км северо-восточнее Нальчика.