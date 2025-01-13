Утверждена программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы

Программа дополнена рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для жителей России, сообщила пресс-служба кабмина России.

Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В рамках исполнения поручений Президента в новую программу включен раздел, определяющий порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий. Тем из них, кто принимал участие в специальной военной операции, медицинская помощь и дальше будет предоставляться во внеочередном порядке. Усилится и взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом «Защитники Отечества».

Также программа дополнена положением, определяющим право пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов.

Для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями установлено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии. Речь идет о проведении молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований до назначения схемы противоопухолевой лекарственной терапии.

Кроме того, программа дополнена разделом «Санаторно-курортное лечение», который систематизирует организацию такого лечения, что позволит повысить его доступность для граждан. Также усовершенствован механизм взаимодействия медицинских организаций при диспансерном наблюдении и медицинской реабилитации пациентов после их выписки из стационара.

Для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предусмотрена возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению. Такие стационары будут организовывать работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.